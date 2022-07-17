ضبط مستحضرات تجميل محظور تداولها بالأسواق في بورسعيد

وعلى الفور تم تشكيل لجنة برئاسة صابر عبد العال رئيس الرقابة وداليا العطوى وأشرف المليجى من كبار مفتشى الرقابة التجارية حيث أسفرت الحملة عن ضبط 113 عبوة من مستحضرات تجميل مختلفة الماركات والأصناف عبارة عن باودر وبادى لوشن وطلاء أظافر داخل أحد المحال التجارية الخاصة بمستحضرات التجميل بمخالفة لأحكام القرار 113 لسنة 1994 الخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات تم التحفظ على الكميات المضبوطة.

وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .