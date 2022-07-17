ضبط لصوص الخردة من مواقع تحت الإنشاء بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط شخصين، حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما مُحمل عليها (كمية من الحديد الخردة وزنت 2 طن- عدد 3 بطاريات معدات- بنطة حفار كبيرة- عدد 6 طنبورة حديد خاصة بسيارات النقل "مجهولين المصدر").

وبمناقشتهما أمام رجال المباحث بإشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث عن مصدر المضبوطات، اعترفا بشرائها من (أحد الأشخاص) خفير بأحد المواقع "تحت الإنشاء" بمحافظة السويس نظير مبلغ مالى ، بقصد التصرف فيها بالبيع.

وبإستدعاء مشرف الموقع المشار إليه حضر وبصحبته خفير الموقع سالف الذكر وبحوزة الأخير المبلغ المالى المشار إليه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من حصيلة بيع المضبوطات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.