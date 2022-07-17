ضبط عدد 22 حالة بناء مخالف وتعد على الأراضى الزراعية بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على أراضي الدولة، والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

وفى هذ الصدد ، تمكنت أحياء الاسكندرية من التصدى لعدد 22 حالة بناء مخالف وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية حيث شن حى العامريه ثان حملة مكبرة لازالة اعمال البناء المحالف حيث تمكنت الحملة من إزالة اعمال بدون ترخيص عبارة عن سملات خرسانية على أرض زراعية أمام قرية أبو مسعود شارع المقابر وكذا إزالة عقار عبارة عن دور ارضي على أرض زراعية بمحطة 4 بنجر السكر فضلا عن إيقاف اعمال بناء مخالف بدون ترخيص عبارة عن عقار دور الارضي في المهد بعزبة المكرونه نقطة متغيرات مكانية وإيقاف الاعمال المخالفة بعقار دور ارضي في المهد بالهوارية بحري بالاضافة الى فك شدة خشبيه بالدور الارضي بالناصرية خلف شارع شركة المياه.

وقام حي العامرية أول برئاسة محمد عبد الله حملة إزالة فورية استهدفت ازالة اعمال بناء مخالف عبارة عن أسوار فى المهد على مساحة نحو 100م منطقة عبد القادر قبلى الترعة أمام مساكن مبارك وتم التحفظ على مواد البناء المستخدمة فى المخالفة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

ونفذ حى الجمرك برئاسة رباب مدنى حملة مكبرة اسفرت عن ايقاف أعمال ترميم بدون ترخيص بالعقار الكائن 2شارع الشيخ بخيت شقة بالدور السادس وكذا إزالة صندرة بدون ترخيص بالمحل الكائن ب 14 مكرر شارع جودة .وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة فى المخالفة

وتواصل الاجهزة التنفيذية بالمحافظة على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع اي اعمال بناء على الأراضي الزراعية وأراضي املاك الدولة أو البناء المخالف واتخاذ كافة الاجراءات القانوينة الرادعة تجاه اي مخالف.