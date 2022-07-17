اليوم السابع
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ضبط "ديلر الهيروين" الهارب من مؤبد بالقاهرة

الأحد، 17 يوليه 2022 11:09 ص
ضبط "ديلر الهيروين" الهارب من مؤبد بالقاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط هارب "محكوم عليه بالسجن المؤبد" مقيم بمحافظة الشرقية، وبحوزته (نصف كيلو جرام لمخدر الهيروين - هاتف محمول- مبلغ مالى).
 
وتم القبض عليه أثناء استقلاله إحدى السيارات، وبمواجهته اعترف أمام رجال المباحث بإشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث بحيازته لمخدر الهيروين بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لسهولة التنقل، وأقر بالحكم الصادر ضده فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبسه.

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