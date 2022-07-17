صربيا: طائرة الشحن المنكوبة والمحملة بأطنان من السلاح ولم تكن متجهة إلى أوكرانيا

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أعلن وزير الدفاع الصربي، نيبويسا ستيفانوفيتش، اليوم الأحد مصرع 8 أشخاص جراء تحطم طائرة شحن من طراز "أنتونوف" بالقرب من بلدة باليوخوري كافالاس الواقعة شمالي اليونان.



وأوضح وزير الدفاع الصربي - حسبما نقلت صحيفة "بوليتيكا" الصربية - أن الطائرة التي تعود ملكيتها لشركة "ميريديان ال تي دي" الأوكرانية كانت تحمل نحو 11.5 طن من الأسلحة متجهة إلى بنجلاديش، وأكد أنها شحنة اشترتها وزارة الدفاع البنجلاديشية من شركة "فالير" الصربية الخاصة، نافيًا أن تكون أسلحة مرسلة إلى أوكرانيا.



كما أكد الوزير الصربي أن تحطم الطائرة أسفر عن مقتل جميع أفراد طاقمها والمكون من 8 أشخاص، ليس من بينهم مواطنون صربيون.



وكانت الطائرة قد أقلعت أمس من مطار نيس (جنوب صربيا) وتحطمت بالقرب من بلدة باليوخوري كافالاس، وأكد شهود عيان أن الطائرة كانت مشتعلة وأنهم سمعوا دوي انفجارات.