صحارى الطعام.. ABC: ملايين الأمريكيين يعيشون فى أماكن بدون خدمات البقالة

كتبت ريم عبد الحميد

رصدت قناة ABC News الأمريكية معاناة ملايين الأمريكيين من الافتقار لخدمات البقالة ومتاجر الطعام، وفقا لأحدث البيانات. وتحدثت القناة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، عما يسمى بصحراء الطعام، وهو وفقا لوزارة الزراعة الامريكية أن يبعد المتجر أو السوبر ماركت أو محل البقالة الكبير الذى تتوافر فيه خيارات الطعام الصحى أكثر من ميل فى المناطق الحضرية وأكثر من 20 ميلا فى المناطق القروية.

ووفقا لأطلس إتاحة الطعام الصادرة عن وزارة الزراعة الامريكية، فإن الافتقار إلى تلك الخدمات يؤثر على ما يقرب من 17 مليون أمريكى. وتظهر البيانات أيضا أن عدد من يعيشون على بعد نصف ميل أو أكثر من خيارات الطعام فى المناطق الحضرية، أو 10 ميل أو أكثر فى المناطق القروية، تزيد هذا الرقم إلى أكثر من 53 مليون أمريكى، من بينهم عددا كبير فى ولاية نيوجيرسى.

وفى يناير 2021، وقع حاكم نيوزجيرسى فيل مورفى قانون الإغاثة من صحراء الطعام، كجزء من حزمة التعافى الاقتصادى، والذى يوفر 240 مليون دولار من التمويل لمحاربة هذه المشكلة فى الولاية.

ووفر هذا القانون تخفيف من الضرائب لمحلات السوبر ماركت والبقالة التي تفتح فى المناطق التي تعانى من نقص الخدمات وأيضا منح وقروض ومساعدات أخرى لتجار التجزئة من كافة الاحجام للعمل فى تلك المناطق.

ويقدر مجتمع بنك الطعام فى نيوجيرسى أن 800 ألف من سكان الولاية يعانون من انعدام الامن الغذائي، ومنهم 200 ألف من الأطفال.