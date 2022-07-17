شتاء قارص فى الأفق.. توقعات بانقطاع الكهرباء ساعتين يوميا فى فنلدا

وكالات

فنلندا قد تعاني هذا الشتاء نقصا في الكهرباء، على خلفية تخليها التدريجي عن مصادر الطاقة الروسية، وهو ما أثارته عدة قنوات إعلامية مؤخرا

فبحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخبارى، فإن أوروبا تبتعد عن مصادر الطاقة الروسية، وتواجه صعوبات كبيرة في البحث عن مصادر بديلة، وهذا يعني أن التقنين والتقييد في الطاقة قد يكون أحد الحلول الممكنة، بينما تستعد أوروبا للطقس البارد مع تقنين الطاقة، من الممكن أن تواجه فنلندا قيودا مماثلة.

ونقل الموقع عن تقارير إعلامية أنه سيتم قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين في اليوم.