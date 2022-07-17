رئيس مدينة العريش: متابعة انضباط العمل بموقف السيارات

شمال سيناء - محمد حسين

قال أسامة عفش رئيس مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، إنه يجرى متابعة انضباط العمل بموقف سيارات الأقاليم بمدينة العريش .

أضاف أنه بناءً علي تعليمات وزارة التنمية المحلية بشأن التوجيه بمرور رؤساء المدن والقري علي المواقف والمتابعة علي مدار اليوم لتنفيذ تعريفة الركوب الجديدة، تم تشكيل لجنة من إدارة الموقف وقسم الشرطة وإدارة المرور لمتابعة حالة الموقف ولم تسجل أي حالة شكاوي عن مواقف شمال سيناء.

وتابع: تم التواصل مع مواقف الغسماعيلية والقنطرة شرق لتكدس الركاب نظرا لوجود أعداد كثيره لعودة العاملين إلى شمال سيناء وانتهاء فترة الإجازة، وتم دفع سيارات ركوب أجرة من العريش القنطرة شرق بدون لركاب لسرعة نقل المواطنين .

وأشار رئيس مدينة العريش أنه يطالب كل من يرصد شكاوى واستغلال من السائقين يرجى الإتصال على مسؤول موقف العريش الجديد عبدة طلب هاتف : 01091671167، ومسؤول موقف الإسماعيلية الجديد طارق الصافي هاتف : 01027474487 .