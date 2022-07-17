رئيس الشيشان يبحث مع سولوفيوف العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

وكالات

التقى رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، الصحفى الروسى فلاديمير سولوفيوف فى عاصمة الشيشان غروزنى، وبحثا العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وقال قديروف: "أصدقائى، لقد زادت شعبية جمهورية الشيشان بشكل كبير مؤخرا. تأتى إلى هنا شخصيات مرموقة ليس فقط على المستوى الفدرالى، بل على المستوى العالمي. اليوم جمهوريتنا المضيافة زارها الصحفى الروسى الشهير فلاديمير سولوفيوف".

وأشار إلى أن سولوفيوف زار خلال رحلته جامعة القوات الخاصة الروسية فى غوديرميس.

وأضاف: "فى إطار زيارته أيضا، قام الضيف المحترم بزيارة المسجد الرائع فى مدينة شالى فخر المسلمين، الذى يحمل اسم النبى محمد".