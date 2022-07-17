خلافات العمل تدفع شخصا لقتل زميله في حلوان

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة الأمن برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، والتى تقدمت بتقرير طبى منسوب صدوره لإحدى المستشفيات يفيد (بوفاة شقيقها المقيم بذات الدائرة)، متأثراً بإصابته، والسابق حجزه بالمستشفى إثر إدعاء مصادمة.

بالإنتقال والفحص وإجراء التحريات تبين أنه بتاريخ 5 يوليو الجاري حدثت مشادة كلامية بجوار المستشفى محل عمل المتوفى بينه وبين (آخرين- مقيمان بدائرة القسم) لخلافات بينهم حول العمل، قام على إثرها أحدهما بدفع المتوفى، مما أدى لسقوطه أرضاً وإصطدام رأسه بحجر، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات برئاسة اللواء نبيل سليم مدير المباحث تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أيدا ما سبق فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.