خبير ألمانى يحذر من انهيار سوق الغاز بالاتحاد الأوروبى بسبب "أنانية" الأعضاء

وكالات

أشار مدير المعهد الألمانى للاقتصاد، مايكل هوتر، إلى أن سوق الغاز الأوروبى معرض للانهيار، إن رفضت بعض دول الاتحاد الأوروبى تقاسم الغاز مع الدول المجاورة فى مواجهة نقصه.

وقال هوتر فى تصريح لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" أنه "لا يجب أن يتوقف أعضاء الاتحاد الأوروبى عن تسليم الغاز للدول الأوروبية الأخرى، فهذا فى مصلحة أوروبا ومصلحة ألمانيا التى تتبادل الغاز مع جميع جيرانها".

وحذر من أنه إذا لم تفكر الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى إلا فى مصالحها الخاصة وقطعت الإمدادات عندما يكون هناك نقص فى الوقود فإن الشركات والمستهلكين سيواجهون عواقب وخيمة بسبب هذا القرار.