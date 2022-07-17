حكاية المرحلة الرابعة لكورنيش النيل فسحة مجانية للأسرة المنياوية.. فيديو وصور

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا جديدا من محافظة المنيا، على كورنيش النيل أحد المشروعات العملاقة التى تم انجازها فى وقت قياسى، لاستعادة الصورة الجميلة للمحافظة، وعودتها عروسا للصعيد، وليكون قبلة للزائرين من داخل المحافظة وخارجها.





وقدم البث المباشر صورة للمرحلة الأخيرة من الكورنيش وهى المرحلة الرابعة، حيث مر الكورنيش ب 4 مراحل للتطوير بدأت من الجنوب من أمام مسجد سيدى أحمد الفولى إلى الشمال حتى نادى المنيا الرياضى، وتلك المرحلة الأخيرة تنتظر الافتتاح الرسمى بعد افتتاحها أمام الجمهور خلال أيام عيد الاضحى المبارك.

وتشمل أعمال التطوير أعمدة الانارة، وصناديق القمامة، والاشجار، وأماكن لممارسة رياضة المشى، بالاضافة الى دورات المياه والمقاعد المصنوعة من الرخام، والاماكن العائلية للاسرة، كذلك أماكن التصوير.

ويأتى هذا المشروع العملاق واحدا من بين العديد من المشروعات مثل محور سمالوط والطريق الصحراوى، ومسار العائلة المقدسة، وحياة كريمة التى تغزو القرى بالمحافظة.