تغيب 197 طالب وطالبة في امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أدى 20 ألف و962 طالب وطالبة، بالثانوية العامة، امتحان مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة "شعبة العلوم" والرياضيات البحثية والتفاضل والتكامل" شعبة الرياضيات"، وعلم النفس والاجتماع" الشعبة الأدبية"، وتغيب 197 طالب وطالبه، كما أدى 5 طلاب وطالبات بمدرسة النور للمكفوفين، امتحان مادة التاريخ" الورقة الثانية"، وأدى طلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، امتحان مادة مقاييس مفاهيم الفيزياء.

وتابع محمد عبدالله ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال الامتحانات من غرفة العمليات بالمديرية والتواصل بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، ولم ترصد غرف العمليات شكاوى من الطلاب أو مخالفات.

وأصيبت طالبتان في امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ اليوم الأحد، وتم نقلهما إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وبيلا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات ومرفق إسعاف كفر الشيخ، إشارة بإصابة الطالبتين بلجان مدرسة "الشهيد هشام بركات"، ومدرسة "بيلا الثانوية بنات"، على الفور، جرى الدفع بسيارة إسعاف إلى لجنة مدرسة "الشهيد هشام بركات الثانوية بنات"، حيث أصيبت الطالبة "دينا. ع. م" بحالة تشنجات، ليجري نقلها إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

كما تم الدفع بسيارة إسعاف إلى لجنة مدرسة "بيلا الثانوية" بنات، لإصابة طالبة تدعى "نيرة. ص. م. ا" بمغص كلوي، حيث جرى نقلها إلى مستشفى بيلا المركزي، وتم عمل الفحوصات اللازمة لهما بالمستشفيين ومتابعة حالتيهما.

