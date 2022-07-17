براءة عامل من تهمة حيازة والإتجار فى المخدرات بالعجوزة

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة عامل من تهمة حيازة والإتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث الواقعة بورود معلومات لمباحث قسم شرطة العجوزة ، تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، حيث أصدرت النيابة العامة اذن بضبط وتفتيش المتهم، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان تواجده وأبصرته ممسكا بكمية من المواد المخدرة، ويقوم بعملية بيع وشراء ، وبتفتيشه عثر معه على كمية أخرى من المواد المخدرة "حشيش ومبلغ مالي، وهاتف محمول .

دفع المستشار محمد النمر محامى المتهم أمام المحكمة ، ببطلان الاذن والتفتيش لعدم تصور معقولية حدوث الواقعة، حيث تم القبض على المتهم قبل صدور اذن النيابة العامة ، وكذلك الدفع بانتفاء صلة المتهم بالحرز .