انتشال جثة طفل بعد غرقه بفرع النيل بأشمون فى المنوفية

المنوفية- فريق المحافظات

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثمان طفل كان قد لقى مصرعة غرقا بفرع النيل بالقرب من قرية دروة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

كانت غرفة إسعاف محافظة المنوفية، قد تلقت إخطارا يفيد بسقوط طفل بفرع النيل بالقرب من قرية دروة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية .

وبالانتقال والمعاينة تبين أن الطفل " محمد ا ر " مقيم بقرية دروة 15 سنة، وسقط بفرع النيل بالقرب من محطة القطار على بعد ما يقرب من 100 متر، وتمكنت قوات الانقاذ النهرى من أنتشال الجثمان، وجارى العرض على النيابة للتصريح بدفن الجثة .