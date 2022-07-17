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اليوم.. الحكم على مرتضى منصور فى اتهامه بسب وقذف الخطيب

الأحد، 17 يوليه 2022 01:08 ص
اليوم.. الحكم على مرتضى منصور فى اتهامه بسب وقذف الخطيب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
كتب أحمد حسني

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تصدر محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأحد، حكمها فى استئناف المستشار مرتضى منصور، على حكم حبسه عام فى الدعوى المقامة من محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، ضد رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور بتهمة السب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وكان المحكمة قضت بحبس مرتضى منصور سنتين وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه، قضيتين مختلفتين.

 

وقد نظرت المحكمة الشهر الماضى أولى جلسات الاستئناف فى أحد القضايا التى قضى فيها بحبس المستشار مرتضى منصور سنة مع غرامة 10 آلاف جنيه، على أن تنظر المحكمة الاستئناف فى القضية الأخرى الشهر المقبل.

 

وكانت كشفت أوراق الدعوى التى حملت رقم 1451 سنة 21 أن المستشار مرتضى منصور سب وقذف مجلس إدارة النادى الأهلى، ورئيس النادى الكابتن محمود الخطيب عبر مقطعين فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بتاريخ 7 يناير 2019، و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى النادى الأهلى ومجلس إدارته.

 


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اخبار الحوادث



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