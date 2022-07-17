النيابة تستجوب اليوم متهما بالاستيلاء على 1.3مليون جنيه بزعم توظيفها بالتجارة

كتبت أمنية الموجي

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها، في مجال تجارة الأسماك، مقابل حصولهم على أرباح سنوية.

وكشفت التحريات الأمنية الأولية عن أن المتهم تلقى مبالغ مالية من ضحاياه، بالاشتراك مع آخر بلغ إجماليها مليونا و300 ألف جنيه، لتوظيفها في مجال تجارة الأسماك، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون.

وأضافت التحريات أن بعض الضحايا فقط تقدموا بشكاوى ضد المتهم وأن هناك ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

كانت الجهات الأمنية، ضبطت المتهم لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد من المواطنين بقيام متهم بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح شهرية.

وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة، عن قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأسماك، والحصول من الشاكيين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (مليون و 300 ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد بالمخالفة لأحكام القـانــون، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في استرداد أموالهم، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول بسوهاج) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأسماك مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت (1,300,000 مليون وثلاثمائة ألف جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها ، وقيامه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه والهروب.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.