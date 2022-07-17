المستشار الألمانى: الاتحاد الأوروبى يمر بتحول تاريخى وعليه التغلب على تناقضات

كتب أحمد عرفة

قال أولاف شولتز، المستشار الألمانى، إن الاتحاد الأوروبى يمر بتحول تاريخى وعليه التغلب على التناقضات الداخلية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المستشار الألمانى، أن الخلافات داخل الاتحاد الأوروبى تضعف التكتل.

وأكد المستشار الألمانى، أن الاتحاد الأوروبى عليه التغلب على التناقضات الداخلية وسط التحديات المتزايدة، وأن يصبح لاعبا أقوى على الساحة الدولية، موضحا أن الاتحاد الأوروبى يحتاج إلى التغلب على التناقضات الداخلية وأن يصبح لاعبا جيوسياسيا أقوى فى سياق الاضطرابات العالمية.

ولفت أولاف شولتز، إلى أن الخلاف المستمر بين الدول الأعضاء يضعف التكتل، ولهذا السبب فإن أهم طريقة للتعامل مع نقطة التحول التاريخى هى وحدة الاتحاد، موضحا أن الاتحاد الأوروبى بحاجة إلى سياسة دفاع وهجرة منسقة.

وأكد المستشار الألمانى، أن أوروبا الموحدة تحتاج إلى تحقيق السيادة التكنولوجية والاستقرار الديمقراطى، مشيرا إلى أن برلين ستقدم فى الأشهر المقبلة مقترحات ملموسة لتحقيق هذه الأهداف.