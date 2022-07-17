"الغضبان": توسعات صناعية غير مسبوقة بجنوب بورسعيد وإقامة كيانات صناعية متنوعة

وأكد محافظ بورسعيد خلال جولته، أن هناك توسعات صناعية غير مسبوقة بجنوب بورسعيد وإقامة كيانات صناعية متنوعة الأنشطة، لافتا أنه يتم حاليا إنشاء عددا من المصانع تقوم على أنتاج صناعات تدخل لأول مرة بورسعيد.

وأشار المحافظ إلى أن مصنع أفينا الجديد يضاف لسلسة المصانع التي تنتج الأدوات الكهرباء، والتي حققت معدلات إنتاجية كبيرة وساهم في توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، مؤكدا أن مصانع الأدوات الكهربائية بجنوب بورسعيد، من المصانع التي تحقق النظام والجودة وتطبق الإجراءات التي تحافظ على سلامة العاملين.

ووجه محافظ بورسعيد بتقديم كافة الدعم للمصنع ، موضحا أن المحافظة تتمتع بمقومات ومميزات فريدة تؤهلها لجذب مختلف الاستثمارات ، و أن المحافظة تعمل على تيسير كافة الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية تهدف لخلق فرص عمل جديدة ، وتسعى جاهدة لتذليل أية عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.