الصحة العالمية واليونيسيف يدقان ناقوس الخطر بشأن تراجع اللقاحات المنقذة للحياة

كتبت أمل علام

دقت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف ناقوس الخطر بسبب التراجع المستمر في التطعيمات منذ 3 عقود، حيث تظهر البيانات الجديدة أن تغطية التلقيح العالمية استمرت في الانخفاض في عام 2021، بسبب جائحة كورونا، مع فقدان 25 مليون طفل للقاحات المنقذة للحياة.

وقالت المنظمة في بيان جديد لها، لقد تم تسجيل أكبر انخفاض مستمر في لقاحات الأطفال منذ ما يقرب من 30 عامًا في البيانات الرسمية التي نشرتها منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، حيث انخفضت النسبة المئوية للأطفال الذين تلقوا 3 جرعات من لقاح ضد الدفتيريا، والتيتانوس، والسعال الديكي (DTP3) .

وأشار البيان إلى إنه نتيجة لذلك، فقد 25 مليون طفل جرعة واحدة أو أكثر من اللقاح الثلاثي DTP من خلال خدمات التحصين الروتينية في عام 2021 وحده، هذا يزيد بمقدار 2 مليون عن أولئك الذين فاتهم في عام 2020 و6 ملايين أكثر من عام 2019، مما يسلط الضوء على العدد المتزايد من الأطفال المعرضين لخطر الإصابة بأمراض مدمرة ولكن يمكن الوقاية منها، يرجع الانخفاض إلى العديد من العوامل، بما في ذلك زيادة عدد الأطفال الذين يعيشون في ظروف النزاع والأوضاع الهشة، حيث غالبًا ما يكون الوصول إلى التطعيم صعبًا، وزيادة المعلومات المضللة والقضايا ذات الصلة بفيروس كورونا، مثل اضطرابات سلسلة الخدمة والإمداد، وتحويل الموارد لجهود الاستجابة، والاحتواء، والتدابير التي حدثت من الوصول إلى خدمة التمنيع وتوافرها.

وقال البيان، إننا نشهد أكبر انخفاض مستمر في تحصين الأطفال منذ جيل، وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف، "سيتم قياس العواقب في الأرواح"، في حين كان من المتوقع حدوث مخلفات وبائية العام الماضي نتيجة لاضطرابات كورونا وعمليات الإغلاق، فإن ما نشهده الآن هو انخفاض مستمر، مضيفة، إن كورونا ليس عذرًا، نحن بحاجة إلى تدارك التحصين للملايين المفقودين أو سنشهد حتماً المزيد من حالات تفشي الأمراض، والمزيد من الأطفال المرضى، وضغط أكبر على النظم الصحية المتوترة بالفعل ".

وأوضحت المنظمة، أن 18مليون طفل من أصل 25 مليون طفل لم يتلقوا جرعة واحدة من DTP اللقاح الثلاثي خلال عام، حيث تعيش الغالبية العظمى منهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وسجلت الهند ونيجيريا وإندونيسيا وإثيوبيا والفلبين أعلى الأرقام، مضيفة أنه من بين البلدان التي سجلت أكبر زيادات نسبية في عدد الأطفال الذين لم يتلقوا لقاحًا واحدًا بين عامي 2019 و2021 ميانمار وموزمبيق.

على الصعيد العالمي، فقد أكثر من ربع التغطية بلقاحات فيروس الورم الحليمي البشري التي تم تحقيقها في عام 2019، وهذا له عواقب وخيمة على صحة النساء والفتيات، حيث إن التغطية العالمية للجرعة الأولى من لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) لا تتجاوز 15%، على الرغم من ترخيص اللقاحات الأولى منذ أكثر من 15 عامًا.

وأضاف البيان، إنه كان من المأمول أن يكون عام 2021 عامًا للتعافي يتم خلاله إعادة بناء برامج التحصين المتوترة وتعويض مجموعة الأطفال المفقودين في عام 2020، وبدلاً من ذلك، تراجعت تغطية اللقاح الثلاثي DTP3 إلى أدنى مستوى له منذ عام 2008، الأمر الذي أدى إلى جانب الانخفاض في تغطية اللقاحات الأساسية الأخرى، إلى خروج العالم عن المسار الصحيح لتحقيق الأهداف العالمية، بما في ذلك مؤشر التحصين لأهداف التنمية المستدامة.

وقالت المنظمة، يحدث هذا التراجع التاريخي في معدلات التحصين على خلفية ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد الوخيم بسرعة، يعاني الطفل المصاب بسوء التغذية بالفعل من ضعف المناعة، ويمكن أن يعني تفويت اللقاحات أن أمراض الطفولة الشائعة تصبح مميتة له بسرعة، إن تقارب أزمة الجوع مع فجوة التحصين المتزايدة يهدد حياة الأطفال.

انخفضت تغطية اللقاح في كل منطقة، حيث سجلت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أكبر انعكاس في تغطية اللقاح الثلاثي DTP3، حيث انخفضت تسع نقاط مئوية في غضون عامين فقط.

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية: "يجب أن يسير التخطيط والتصدي لـفيروس كورونا جنبًا إلى جنب مع التطعيم ضد الأمراض الفتاكة مثل الحصبة والالتهاب الرئوي والإسهال، حافظت أوغندا على مستويات عالية من التغطية في برامج التحصين الروتينية، أثناء إطلاق برنامج لقاح مستهدف ضد فيروس كورونا لحماية السكان ذوي الأولوية، بما في ذلك العاملين الصحيين، وبالمثل، عادت باكستان إلى مستويات التغطية التي كانت سائدة في فترة ما قبل الجائحة بفضل التزام حكومي رفيع المستوى وجهود تحصين كبيرة للحاق بالركب، لتحقيق ذلك في خضم الجائحة، عندما كانت أنظمة الرعاية الصحية والعاملين الصحيين تحت ضغط كبير.

ستكون هناك حاجة إلى جهود ضخمة للوصول إلى مستويات التغطية الشاملة ومنع تفشي المرض، لقد أدت مستويات التغطية غير الكافية بالفعل إلى تفشي مرض الحصبة وشلل الأطفال الذي كان من الممكن تجنبه خلال الـ 12 شهرًا الماضية، مما يؤكد الدور الحيوي للتحصين في الحفاظ على صحة الأطفال والمراهقين والبالغين والمجتمعات.

انخفضت تغطية الجرعة الأولى من الحصبة إلى 81% في عام 2021، وهو أيضًا أدنى مستوى منذ عام 2008، وهذا يعني أن 24.7 مليون طفل فقدوا جرعتهم الأولى من الحصبة في عام 2021، بزيادة قدرها 5.3 مليون عن عام 2019، ولم يتلق 14.7 مليونًا جرعتهم الثانية المطلوبة، وبالمثل، مقارنة بعام 2019، فقد 6.7 مليون طفل الجرعة الثالثة من لقاح شلل الأطفال، و 3.5 مليون فقدوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس الورم الحليمي البشري - الذي يحمي الفتيات من سرطان عنق الرحم في وقت لاحق من الحياة.

جاء الانخفاض الحاد الذي دام عامين بعد ما يقرب من عقد من التقدم المتعثر، مما يؤكد الحاجة ليس فقط إلى معالجة الاضطرابات المرتبطة بالوباء ولكن أيضًا تحديات التحصين النظامية لضمان الوصول إلى كل طفل ومراهق.

وقال البيان، تعمل منظمة الصحة العالمية واليونيسف مع مؤسسة جافيGavi ، وتحالف اللقاحات، وشركاء آخرين لتقديم خطة التحصين العالمية 2030 (IA2030) ، وهي استراتيجية لجميع البلدان والشركاء العالميين ذوي الصلة لتحقيق الأهداف المحددة للوقاية من الأمراض من خلال التحصين وتقديم اللقاحات للجميع في كل مكان في كل عمر، مضيفا، إنه لأمر مفجع أن نرى المزيد من الأطفال يفقدون الحماية من الأمراض التي يمكن الوقاية منها للعام الثاني على التوالي، يجب أن تكون أولوية التحالف مساعدة البلدان على الحفاظ على التحصين الروتيني واستعادته وتعزيزه جنبًا إلى جنب مع تنفيذ خطط التطعيم الطموحة ضد كورونا، ليس فقط من خلال اللقاحات.

وأوضح البيان، إنه تكثيف جهود التطعيم اللحاق بالركب لمعالجة التراجع عن التحصين الروتيني، وتوسيع خدمات التوعية في المناطق المحرومة للوصول إلى الأطفال المفقودين وتنفيذ حملات لمنع تفشي المرض، وتنفيذ استراتيجيات قائمة على الأدلة ومركزة على الناس ومصممة خصيصًا لبناء الثقة في اللقاحات والتحصين، ومكافحة المعلومات الخاطئة وزيادة استخدام اللقاح خاصة بين المجتمعات الضعيفة، مع ضمان التأهب والاستجابة للجائحة الحالية وجهود تعزيز البنية الصحية العالمية التي تؤدي إلى الاستثمار في خدمات الرعاية الصحية الأولية (PHC) ، مع دعم واضح لتعزيز واستدامة التحصين الأساسي، مع ضمان الالتزام السياسي من الحكومات الوطنية وزيادة تخصيص الموارد المحلية لتعزيز واستدامة التحصين داخل الرعاية الصحية الأولية، وإعطاء الأولوية للمعلومات الصحية وتعزيز أنظمة مراقبة الأمراض لتوفير البيانات والرصد اللازمين للبرامج لتحقيق أقصى قدر من التأثير، و

الاستفادة وزيادة الاستثمار في البحوث لتطوير وتحسين اللقاحات الجديدة والموجودة وخدمات التطعيم التي يمكن أن تلبي احتياجات المجتمع.