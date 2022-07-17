الشرطة الموريتانية توقف عصابة تسطو على المنازل

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أوقفت الشرطة في موريتانيا، شخصين وصفتهما بالعصابة الإجرامية التي سطت على منازل في أحياء من نواكشوط وفقا لموقع صحرا ميديا الموريتانى الإخباري.

وقالت الشرطة في بيان لها إنه بعد «13 ساعة من البحث عن المعنيين، تمكنت الفرقة التابعة للمفوضية الخاصة بالشرطة القضائية بولاية نواكشوط الشمالية من القبض على الجناة».

وتتألف «العصابة من شخصين وقد وجدت بحوزتهما المسروقات التى تم الإبلاغ عنها» وفق الشرطة.

ووضعت الشرطة الموقوفين قيد الحراسة النظرية «بغية تعميق البحث للوقوف على المزيد من العمليات الإجرامية التى قاما بتنفيذها».

وفى سياق منفصل، أعلنت وزارة الطاقة الحكومة الموريتانية، زيادة أسعار الوقود بنسبة تقارب 30%، وذكر بيان أصدرته الوزارة الموريتانية أن سعر البنزين زاد بـ5ر11 أوقية ليبلغ 54 أوقية، وأن سعر المازوت زاد بـ13 أوقية ليبلغ 51 أوقية للتر.

وأكدت الوزارة أنه بالرغم من هذه الزيادة يظل لتر البنزين مدعوما بـ29 أوقية ولتر المازوت مدعوما بـ5ر21 أوقية، وأشارت إلى أن هذه الزيادة هي الأولى منذ شهر سبتمبر 2012.

وبلغ متوسط سعر لتر البنزين بالدول الأوروبية 1.78 دولار للتر، وذلك خلال بداية شهر يوليو الجارى وفقا لموقع جلوبال بترول برايس، كما بلغ سعر لتر البنزين بالولايات المتحدة الأمريكية 1.32 دولار للتر، وذلك وفقا لموقع جلوبال بترول برايس.

وبلغ السعر المتوسط للبنزين عالميا إلى 1.47 دولار للتر وذلك بداية شهر يوليو الجارى، حيث توجد فروق ملحوظة ما بين الدول، فتكون الأسعار فى الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والمصدرة للبترول فتكون الأسعار أقل منها بكثير، وتعتبر الولايات الأمريكية المتحدة حالة استثنائية حيث تتميز بالتقدم الاقتصادى المتفوق ولكن فى الوقت ذاته تكون أسعار البنزين فيها منخفضة وذلك وفقا لموقع جلوبال بترول برايس.