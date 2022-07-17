الدستورية: المحكمة تتشكل من رئيس و 12 نائبا يمثلون كافة الجهات القضائية

كتب إبراهيم قاسم

قال المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى للمحكمة، إن المحكمة شهدت اليوم أداء اليمين القانونية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة، للأعضاء الجدد بالمحكمة، وهم المستشار صلاح محمد عبد المجيد يوسف، نائبًا حادى عشـر لرئيس المحكمة، والمستشار محمد أيمن سعد الدين عباس، نائبًا ثانى عشر لرئيس المحكمة.

وأوضح المتحدث باسم المحكمة الدستورية، أن ذلك يأتي إعمالاً لنص المادة (6) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 التى تنص على أن " يؤدى أعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم اليمين "..........." أمام الجمعية العامة للمحكمة.

كما أدى أيضًا اليمين القانونية الأعضــــــاء الجدد بهيئة المفوضين بالمحكمـــة، وهم المستشار الدكتور مظهر فرغلى على محمـــد، رئيسا بهيئة المفوضين، والمستشار هشام على زكى سكر، مستشارًا بالهيئة، والدكتور محمد محمد خيرى طه، مستشارًا مساعدًا بالهيئة، وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من القانون ذاته. وقد تم أداء اليمين القانونية، نفاذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2022، بتعيين نائبين لرئيس المحكمة وأعضاء بهيئة مفوضى المحكمة.

وذلك بعد أن اكتمل عطاء عدد من أعضاء المحكمة ببلوغهم سن الإحالة للمعاش، أو بالوفاة إلى رحمة الله تعالى، وبهذه التعيينات اكتمل عقد المحكمة بأن أصبح تشكيلها متضمنًا لكافة الجهات والهيئات القضائية، إعمالاً للمادة (4) من قانونها.

لتظل المحكمة الدستورية العليا حامية للدستور، حارسة لتخومه، باعتباره الوثيقة التى أرتضتها الأمة لضبط حركة الحياة فى مصر الكنانة.