الجمارك الأردنية: 79 ألف شخص عبروا الحدود السورية الأردنية في يوليو

وكالات

أظهرت أرقام دائرة الجمارك الأردنية أن نحو 79 ألف شخص عبروا مركز حدود جابر بالاتجاهين في النصف الأول من شهر يوليو الحالي، بينما عبرت أكثر من 3300 شاحنة بالاتجاهين في الفترة نفسها.

وبحسب "روسيا اليوم"، فإن أكثر من 90 ألف شخص عبروا مركز حدود جابر بالاتجاهين في شهر يونيو الماضي، في حين عبر أكثر من 8500 شاحنة عبرت مركز حدود جابر بالاتجاهين في الشهر ذاته بحسب المملكة

وقال مدير مركز جابر عقيد جمركي، محمد النسور، إن أعداد المسافرين القادمين والمغادرين عبر المركز بلغ 18 ألف مسافر وزائر، بالإضافة إلى 5 الآف مركبة خلال أيام عيد الأضحى.

وأضاف النسور أنه تم تقديم أفضل الخدمات الجمركية للمسافرين.

وأشار إلى أنه بناء على توجيهات مدير عام الجمارك لواء جمارك، جلال القضاة، تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع المسافرين والزوار على أكمل وجه من خلال تفعيل خطة الطوارئ المعمول بها في المركز، وتعزيز مبنى المسافرين (الركاب) في الكادر الجمركي، والعمل بمنظومة واحدة متكاملة مع كافة الأجهزة الأمنية والجهات العاملة في المركز.

وبين أنه تم بذل كل الجهود وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة؛ لتسهيل وتيسير إجراءات دخول وخروج المسافرين بكل سلاسة وأمان.