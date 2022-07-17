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التفاضل والتكامل يرسم البهجة على وجوه طلاب علمى رياضة بالمنيا

الأحد، 17 يوليه 2022 11:27 ص
التفاضل والتكامل يرسم البهجة على وجوه طلاب علمى رياضة بالمنيا طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار

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أدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنيا، علمى رياضة اليوم أمتحان مادة التفاضل والتكامل، وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالامتحان، مؤكدين أن أكثر من نصف الامتحان كان مباشرا، وهناك أسئلة كانت تحتاج الى تفكير حتى يتم التوصل الى الاجابات. 

يذكر أن اليوم يؤدى طلاب القسم العلمى علوم مادة الحولجيا، وقد اعلنت مديرية التربية والتعليم انه تم تخصيص 114 لجنة، وعدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان بمختلف مراكز المحافظة 39 ألف طالب وطالبة، وأنه تم أتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لضمان توفير بيئة صحية للطلاب اثناء أداء الامتحانات. 
 
ومن ناحيته أجرى المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم، جولة تفقدية على عدد من اللجان لمتابعة سير الامتحانات والاطمئنان على الاجراءات التى اتخذتها المدارس. 
 
طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنيا (1)
طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنيا 

طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنيا (2)
طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنيا 

طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنيا (3)
طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنيا
 

 


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