التفاضل والتكامل يرسم البهجة على وجوه طلاب علمى رياضة بالمنيا

يذكر أن اليوم يؤدى طلاب القسم العلمى علوم مادة الحولجيا، وقد اعلنت مديرية التربية والتعليم انه تم تخصيص 114 لجنة، وعدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان بمختلف مراكز المحافظة 39 ألف طالب وطالبة، وأنه تم أتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لضمان توفير بيئة صحية للطلاب اثناء أداء الامتحانات.

ومن ناحيته أجرى المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم، جولة تفقدية على عدد من اللجان لمتابعة سير الامتحانات والاطمئنان على الاجراءات التى اتخذتها المدارس.