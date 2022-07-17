اليوم السابع
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"التعليم" تعلن خريطة ومواعيد بدء العام الدراسى الجديد الأسبوع الحالى

الأحد، 17 يوليه 2022 12:00 ص
"التعليم" تعلن خريطة ومواعيد بدء العام الدراسى الجديد الأسبوع الحالى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إعلان خريطة العام الدراسى الجديد 2022,2023 الأسبوع الحالى.

جدير بالذكر أنه يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحانات الدور الأول وتنتهى بنهاية الأسبوع الحالى 21 يوليو الجارى.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتى أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أى أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.

 


امتحانات الثانوية العامة 2022

امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

ثانوية عامة 2022

امتحان التفاضل والتكامل للثانوية

امتحان علم النفس والاجتماع للثان



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