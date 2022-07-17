التحقيق مع طالبة ورئيس لجنة بالشرقية في تسريب امتحان الجيولوجيا

أكد المصدر"،لليوم السابع " إنه قد جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة صاحبة ورقة الامتحان المتداولة، وكل من هو مسؤول داخل اللجنة الامتحانية الموجودة فيها الطالبة، وذلك فور تداول وتسريب الامتحان.

وأكد المصدر، على أن الواقعة برُمتها قيد تحقيق موسع من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل أن يؤكد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بصرامة تامة حيال المتورطين في تسريب امتحان مادة الجيولوجيا أثناء انعقاد امتحانات الثانوية العامة.

وانتشرت صور خاصة بـ امتحانات الثانوية العامة في مادة الجيولوجيا، مدون عليها اسم الطالبة أروى س م ص، داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة في نطاق إدارة منيا القمح التعليمية، ما أحدث حالة من الجدل عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، وسط مطالبات من جانب البعض بسرعة تحرك الأجهزة والجهات المعنية والتحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة صاحبة الواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة وكل من هو مسؤول في اللجنة الامتحانية.