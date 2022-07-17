استمرار فتح باب التقدم بالطعون على مرشحى منصبى عميد حقوق وآداب القاهرة

كتب ـ محمد صبحى

تواصل لجنة اختيار القيادات الجامعية ب جامعة القاهرة ، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، اليوم الأحد، تلقى الطعون من المرشحين على منصب عمداء كليتى الحقوق والآداب بالجامعة.

وبحسب الجدول الزمنى لأعمال لجنة اختيار القيادات الجامعية، تقرر فتح بداية من أمس السبت 16 يوليو ويستمر حتى اليوم الأحد 17 يوليو.

وكان بدأ التقدم وفتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الحقوق، يوم 2 يوليو الماضى بحسب إعلان فتح باب الترشح.

وأوضح إعلان فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الحقوق، أنه على الراغبين فى الترشح والمستوفين الشروط المنصوص عليها بالمادة الرابعة بالقرار الوزارة رقم 1365 بتاريخ 21 أبريل 2022 فى الترشح لمنصب عميد الكلية التقدم بالأوراق المطلوبة وهى:

1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول عليه من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات.

2- خطة العمل الخاصة بالترشح "أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية".

3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية وما يؤيدها.

4- عدد 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية.

5- عدد 4 صور بطاقة الرقم القومى "سارية".

6- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

7 - تقديم كل ما سبق من أوراق على فلاشات أو أسطوانات مدمجة.