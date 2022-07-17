اليوم السابع
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إصابة طفل بكسور إثر سقوطه من الطابق الثالث في الغربية

الأحد، 17 يوليه 2022 09:35 ص
إصابة طفل بكسور إثر سقوطه من الطابق الثالث في الغربية سيارة إسعاف - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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أصيب طفل في العقد الأول من عمره، بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وكسور متفرقة في أنحاء الجسم إثر سقوطه من شرفة الطابق الثالث بقرية شنراق بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية وجرى نقله إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا.
 
تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطار من شرطة النجدة بورد بلاغا يفيد باستقبال مستشفى المنشاوي العام بطنطا طفل يدعي "مصطفى. ا. ع" 7 سنوات مقيم بقرية شنراق بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية مصاب بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ وحالتة الصحية سيئة وجرى وضعة تحت الملاحظة في العناية الملاحظة. 
 
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وتبين إصابة الطفل المشار إلية نتيجة سقوطه من شرفة الطابق الثالث بمنزله عقب اختلال توازنه، حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
 
 
 

 


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