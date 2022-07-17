اليوم السابع
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أ ش أ: وسائل إعلام إسرائيلية تعلن مقتل ضابط شرطة دهسه شاب من "رام الله"

الأحد، 17 يوليه 2022 07:27 ص
أ ش أ: وسائل إعلام إسرائيلية تعلن مقتل ضابط شرطة دهسه شاب من "رام الله" الشرطة الإسرائيلية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قالت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، إن شرطيًا إسرائيليا قتل بعد تعرضه للدهس في ساعة مبكرة من قبل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 17 عامًا من مدينة رام الله. 

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن الواقعة حدثت على الطريق "4" السريع بالقرب من مفرق "رعنانا".

وذكرت الشرطة أن السيارة التي استُخدمت في حادث الدهس، سُرقت في وقت سابق من منطقة جوش دان في تل أبيب.

وقال شارون مانور نائب رئيس قسم "كفار سابا" في تعليق على الحادث "خلال الليل ورد بلاغ من منطقة (تل أبيب) عن تحرك سيارة مسروقة باتجاه منطقة (كفار سابا). وتمركز ضباط من قسم شرطة (كفار سابا) عند تقاطع لوقف السيارة.. واصطدمت السيارة بضابط شرطة وقتلته". 

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الشاب الفلسطيني خرج من السيارة مُحاولاً الفرار على قدميه، إلا أن مروحية تابعة للشرطة الإسرائيلية حددت مكانه، وتم اعتقاله بعد ذلك بوقت قصير.

 


رام الله

تل ابيب

دهس

الشرطة الإسرائيلية

منطقة جوش



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