أخبار مصر.. غدا طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى مدينة برلين الألمانية، وذلك بناءً على دعوة المستشار الألماني "أولاف شولتز" للمشاركة في فعاليات "حوار بيترسبرج للمناخ"، كما نفت الحكومة تعرض مصر لأزمات نقص أو اختفاء سلع غذائية جراء تداعيات أزمة الغذاء العالمية..

الرئيس السيسي يشارك فى فعاليات "حوار بيترسبرج للمناخ"

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى مدينة برلين الألمانية، وذلك بناءً على دعوة المستشار الألماني "أولاف شولتز" للمشاركة في فعاليات "حوار بيترسبرج للمناخ"، يوم 18 يوليو الجاري، وذلك برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا.

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة للعام الدراسى 23/22

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة ( ذكور – إناث ) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمى علوم ) أو الثانوية الأزهرية (علمى) خريجى العام الدراسى 2 (2020/ 202، (2021/2022) وذلك بالمعهد الصحى للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال والمعهد الصحى للقوات المسلحة بالجلاء، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء طبيب هشام الششتاوى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة والذى أشار خلاله إلى شروط القبول لدفعة جديدة من الطلبة المتطوعين.

رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس بالتوسع فى المدارس المصرية ـ اليابانية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف المدارس المصرية ـ اليابانية، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة نيفين فاروق، مستشار وزير التربية والتعليم، المشرف على المدارس المصرية ـ اليابانية، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

الحكومة تنفى تعرض مصر لنقص أو اختفاء سلع غذائية جراء تداعيات الأزمة العالمية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ماتردد من أنباء بشأن تعرض مصر لأزمات نقص واختفاء سلع غذائية جراء تداعيات أزمة الغذاء العالمية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعرض مصر لأزمات نقص أو اختفاء سلع غذائية جراء تداعيات أزمة الغذاء العالمية، مشددة على توافر السلع بجميع أنواعها بكافة الأسواق على مستوى الجمهورية، كما يتوافر احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الاستراتيجية والأساسية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مؤكدةً على قدرة الدولة على تجاوز الأزمة العالمية، وتوفير السلع الغذائية الآمنة والصحية للمواطنين دون نقص أو اختفاء أي سلعة من الأسواق، مشيرةً إلى العمل على إنشاء 7 مستودعات استراتيجية إقليمية للسلع الأساسية، بهدف زيادة المخزون السلعي الغذائي ليغطي الاستهلاك المحلي من 8 إلى 9 أشهر، من خلال زيادة المساحات التخزينية. "الإسكان" تعلن طرح 127 وحدة سكنية جاهزة للاستلام كاملة التشطيب بمدينة 6 أكتوبر أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 127 وحدة سكنية جاهزة للاستلام، كاملة التشطيب والمرافق، بمساحات مختلفة، نموذج "عصفور الجنة"، بالقطعة 75 جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، وذلك للبيع بتيسيرات كبيرة فى السداد، من يوم الأحد 31/7/2022. الصحة: جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن حصل على الجرعات الثلاثة دون حجز مسبق أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم البدء فى إعطاء الجرعة التنشيطية الرابعة لمن حصل على الجرعات الثلاثة بدون اللجوء للحجز المسبق. التعليم تعلن رابط الاستعلام على نتيجة القبول بالصف الأول الابتدائى أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط نتيجة القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للعام الدراسي الحالي 2022/2023، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوابة مركز المعلومات (خدمات ولي الأمر) . حركة تنقلات الشرطة السنوية 2022 خلال أيام تستعد وزارة الداخلية، خلال الأيام المقبلة، للإعلان عن حركة تنقلات الشرطة السنوية، التي تهدف لضخ دماء جديدة، وتصعيد العديد من القيادات الأمنية، حيث جرى العُرف أن يجرى كل عام حركة تنقلات سنوية لرجال الشرطة في شهر يوليو، تهدف لضخ دماء جديدة في المواقع الشرطية المتنوعة، وترقية وندب عدد من القيادات الأمنية. ايقاف تنفيذ حبس مرتضى منصور فى اتهامه بسب وقذف الخطيب قضت محكمة مستأنف الاقتصادية اليوم الأحد بقبول استئناف المستشار مرتضى منصور، على حكم حبسه عاما في الدعوى المقامة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور بتهمة السب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شكلا وفي الموضوع بايقاف حكم الحبس سنة، والاكتفاء بغرامة 10 الاف جنيه. غدا طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 41 تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 1: 2 درجة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. التعليم تعلن ضبط 7 حالات غش بامتحان الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس للثانوية أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، كما أدي طلاب الثانوية العامة شعبة (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل"، بينما أدي طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية الامتحان في مادة (علم النفس والاجتماع)، كما أدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التاريخ (ورقة ثانية)، بينما أدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (الفيزياء)". الصحة: من تخطى 6 شهور بعد حصوله على لقاح كورونا يمكنه تلقى الجرعة الرابعة قالت وزارة الصحة والسكان إن كل من مر على تلقيه للجرعة الثالثة 6 شهور يمكن الحصول على الجرعة التنشيطية الرابعة دون التقيد بالحجز أو التسجيل المسبق.