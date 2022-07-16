وقالت برينك، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى/ تويتر/ - وفق ما ذكرته وكالة أنباء /يوكرينفورم/ الأوكرانية ـــ:" قمنا بمناقشة قيمة مع وزير البنية التحتية كوبراكوف حول المفاوضات مع الأمم المتحدة وتركيا حول إنشاء ممرات لنقل الحبوب عبر البحر الأسود وأوكرانيا مستعدة لتصدير الحبوب إلى البلدان المحتاجة والولايات المتحدة تواصل العمل مع الشركاء لتوفير ممر آمن للحبوب".



يذكر أنه في 13 يوليو الجاري، توصلت الوفود العسكرية لوزارات الدفاع في تركيا وأوكرانيا وروسيا وكذلك وفد الأمم المتحدة إلى اتفاق حول القضايا الفنية المتعلقة بصادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود مثل إنشاء مركز تنسيق في إسطنبول.