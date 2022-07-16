نائب وزير التعليم لمعلمي المنوفية: يجب زيادة وعي الطلاب بالمشروعات القومية

استقبلت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، اليوم السبت، الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، حيث كان فى استقباله الدكتورة أمانى قرنى مدير المديرية وهانى عنتر وكيل المديرية ومديرى عموم المديرية، الدكتور حسن الخولى رئيس مجلس الأمناء بالمنوفية.

وبعد جلسة الاستقبال عقد نائب الوزير لشئون المعلمين لقاء ضم قيادات العملية التعليمية بديوان المديرية ومدير ورؤساء أقسام التدريب بالمديرية والإدارات التعليمية بالمنوفية أكد فيه أن تطوير العملية التعليمية يبدأ باستحداث نظم التدريب للمعلمين باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاح العملية التعليمية والتى جاء منها أهمية الدور الذى تلعبه إدارات التدريب والتنمية المهنية فى تنفيذ خطة الحقائب التدريبية للمعلمين على نظام التعليم الجديد.

وأشار حجازى لأهمية زيادة الوعى لدى طلاب المدارس بالمشروعات القومية التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية والمشروعات القومية الجارى العمل بها لزيادة ودعم روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، كما وجه بضرورة البدء فى عمل توعية طلابية لنشر الوعى الطلابى نحو التغيير المناخى تزامنا مع تنظيم مصر للمؤتمر العالمى للتغيرات المناخية بشرم الشيخ والذى تشارك فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمعرض كبير.

وأضاف نائب الوزير أن الوزارة تسعى جاهدة لسد العجز فى جميع التخصصات وفقا للأولويات والاحتياجات والتى كان أهمها خلال المرحلة الأولى معلمات رياض الأطفال ومعلمى الفصل.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور سامح مهدى مدير إدارة التدريب بالمديرية جهود وخطة تنفيذ الحقائب التدريبية للمعلمين ونسب الإنجاز خلال العام الدراسى 2021 /2022.

وقامت الدكتورة أمانى قرنى مدير المديرية بإهداء درع المديرية للدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين لتشريفه ديوان المديرية بعدها قام الدكتور رضا حجازى نائب الوزير بتكريم الدكتورة أمانى قرنى مدير المديرية، هانى عنتر وكيل المديرية ومدير إدارة ورؤساء أقسام التدريب بالإدارات التعليمية بالمنوفية على جهودهم فى تنفيذ الحقائب التدريبية للمعلمين ودعم الأنشطة الإبداعية لديهم ثم قام بتكريم سناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية لبلوغها السن القانونية متمنية لها دوام الصحة التوفيق.