ميناء دمياط يستقيل 6 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 4016 طن تشمل: 266 طن يوريا و 3750 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44419 طن تشمل : 7500 طن خردة و 8844 طن ابلاكاش و 2653 طن أرز و 7300 طن ذرة و 14422 طن حديد و 3700 طن عدس.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 222 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 314 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2066 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 26190 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 259981 طنا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 1332 شاحنة.