وقال الربلوماسي الروسي -حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن أفضل دعم يمكن أن تقدمه الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة، هو إقناع القيادة الأوكرانية بتبني تخطيط سياسي وإجراءات واقعية من أجل بدء مفاوضات سلام موضوعية وجادة مع روسيا حول شروط وقف إطلاق النار.

وأضاف أن الوفد الأوكراني الذي شارك بالمفاوضات التي عقدت بين روسيا وأوكرانيا في مارس الماضي، كانت لديه بعض الأفكار السليمة التي يمكن اعتبارها أساسا للمناقشة.. ولكن فجأة وبعد التشاور مع واشنطن وخاصة مع لندن، غيروا رأيهم وعادوا بتقييمات غير واقعية تماما لما يحدث.