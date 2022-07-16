مواطنون يحتجزون لصوص سرقوا هواتف محمولة بالظاهر

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت أجهزة الأمن في ضبط ثلاثة أشخاص لاحتجازهم شخصان لقيامهما بسرقة هاتف محمول من أحد العاملين بالمحل عملهم بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) باحتجاز كلٍ من(نجل شقيقه وصديقه "عاملين بإحدى محلات الجزارة الكائنة بدائرة القسم") .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" ، وجميعهم جزارين بذات المحل) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وعللوا قيامهم بذلك لقيام المجنى عليهما بسرقة هاتف محمول خاص بأحد العاملين بالمحل عملهم فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحبس المتهمين.