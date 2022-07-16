اليوم السابع
Ads
السبت، 16 يوليه 2022 06:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع طفل غرقا بفرع النيل بقرية دروة فى المنوفية

السبت، 16 يوليه 2022 06:19 م
مصرع طفل غرقا بفرع النيل بقرية دروة فى المنوفية انتشال جثة - أرشيفية
المنوفية – فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى طفل مصرعه غرقا بفرع النيل بالقرب من قرية دروة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى البحث عن الجثمان.

 

وتلقت غرفة إسعاف محافظة المنوفية، إخطارا يفيد بسقوط طفل بفرع النيل بالقرب من قرية دروة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

 

وبالانتقال والمعاينة تبين أن الطفل "محمد ا. ر." مقيم بقرية دروة 15 سنة، وسقط بفرع النيل بالقرب من محطة القطار على بعد ما يقرب من 100 متر، وتكثف قوات الانقاذ الآن العمل للعثور على الجثمان وانتشاله.


مصرع طفل

غرق طفل بفرع النيل

غرق طفل فى اشمون

غرق طفل فى دروة

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار المنوفية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة