مصرع طفل غرقا بفرع النيل بقرية دروة فى المنوفية

المنوفية – فريق المحافظات

لقى طفل مصرعه غرقا بفرع النيل بالقرب من قرية دروة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى البحث عن الجثمان.

وتلقت غرفة إسعاف محافظة المنوفية، إخطارا يفيد بسقوط طفل بفرع النيل بالقرب من قرية دروة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وبالانتقال والمعاينة تبين أن الطفل "محمد ا. ر." مقيم بقرية دروة 15 سنة، وسقط بفرع النيل بالقرب من محطة القطار على بعد ما يقرب من 100 متر، وتكثف قوات الانقاذ الآن العمل للعثور على الجثمان وانتشاله.