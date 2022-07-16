وأضاف أوريشكين - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت - أنه: "سيتم حل موضوع SWIFT بكل بساطة. سنتصرف بشكل يجعل الحاجة له تختفي".

ووفقا له، تعتبر مهمة تهيئة الظروف المريحة لتنفيذ النشاط الاقتصادي الأجنبي، المهمة الرئيسية للسلطات الروسية في الوقت الحالي.



وأشار مساعد الرئيس الروسي إلى أنه تتم مناقشة عدد من الأفكار المبتكرة، مع الشركاء الصينيين "والتي يمكن أن تغير الوضع بشكل جذري".



وشدد أوريشكين على أن روسيا لن تكون منغلقة اقتصاديا، بل على العكس من ذلك، ستتعاون علانية مع أي دولة من الخارج، لكن لتحقيق ذلك يجب وجود مؤسسات مالية موثوقة.