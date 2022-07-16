محافظ المنوفية يلتقى عدد من الحالات الإنسانية ويأمر بصرف مساعدات مالية عاجلة

حيث لبي محافظ المنوفية طلب مواطنة من ناحية كفر شنوان مقابلته خلال جولته بموقف الباجور بشبين الكوم ، يعاني ابنها من مرض جلدي مزمن وليس له مصدر دخل ثابت ، وعلي الفور كلف المحافظ مدير مديرية القوي العاملة بإيجاد فرصة عمل مناسبة له بالقطاع الخاص لضمان توفير التأمين الصحي والإجتماعي له ، كما وجه المحافظ بسرعة توفير سيارة لنقل الشاب الى مستشفى الجامعة بشبين الكوم وتوقيع الكشف الطبي وعمل كافة الفحوصات اللازمة له بأقسام الرمد والجلدية ، مؤكداً علي توفير كافة أوجه الدعم المتاحة .

وخلال اللقاء أمر المحافظ بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم لحالتين أحدهم مواطن من ناحية الكوم الأخضر بشبين الكوم يعول إبن مريض بوظائف الكلي وليس له مصدر رزق يساعده علي مصاريف العلاج ، وشاب آخر من ذوي الهمم يبلغ من العمر 30 عاماً من ناحية أبنهس بقويسنا مع ضرورة توفير كرسي كهربائي متحرك له يساعده علي الحركة نظراً لظروفه المعيشية الصعبة

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يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي يقوم بها محافظ المنوفية حرصاً منه واهتمامه بالمواطنين من أجل تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم تفعيلاً لدعم مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الإنسانية .