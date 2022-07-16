محافظ أسيوط: توريد 169 ألف و661 طن قمح للشون والصوامع حتى اليوم

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن أعمال توريد القمح المحلى للشون والصوامع ومراكز التجميع مستمرة بكافة قرى ومراكز المحافظة، مشيرا إلى أنه تم توريد 169ألف و661 طن قمح حتى اليوم، بعدد 30 شونة وصومعة ومركز تجميع على مستوى المحافظة، لافتا إلى التنسيق الذى تم بين كافة الجهات التنفيذية المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والموردين واستلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقاً للضوابط الموضوعة خاصة والدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لا تدخر جهداً في هذا الشأن لتوفير مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الغذائية .

وأكد محافظ أسيوط فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم السبت، أنه تم تشكيل لجان لحصر كميات القمح التى تم توريدها حتى الان بالاضافة الى حصر الكميات المنزرعة وفقا لكارت الفلاح والبيانات الرسمية والحصر الميدانى على الطبيعة وتحرير المحاضر للممتنعين عن توريد محصول القمح حرصًا على توفير الأمن الغذائي لمصر بالاضافة الى وقف صرف حصة الأسمدة المقررة لهم ووقف البطاقات التموينية واحتساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيه للأردب لافتاً إلى متابعته الدورية واليومية لأعمال توريد القمح لكافة المواقع التخزينية بمراكز وقرى المحافظة سواء عن طريق جولاته المستمرة أو اجتماعاته الدورية او تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن ومسئولي الزراعة والتموين للمرور والنزول إلى ارض الواقع لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد .

وأوضح المهندس على هريدى مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بأسيوط إنه تم توريد 80322 طن و832 كجم بشون البنك الزراعي المصري و 31436 طن و95 كيلو للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 47811 طن للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب و8058 طن لشركة الوحدة لطحن الغلال و2032 طن انتاج التقاوي/إرشاد (إكثار) ليصل إجمالي ما تم توريده حتى اليوم إلى 169 ألف و661 طن قمح ،لافتا إلى تقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية.

وأضاف محمد اسماعيل ، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه يتم تحفيز الموردين وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التي تم حصادها بواقع 18 أردبًا عن الفدان وبحد أدنى 12 أردباً عن الفدان بعدة طرق من بينها صرف لكل مزارع قام بتسليم 12 أردب من القمح المحلي عن كل فدان 10 كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب وفي حالة قيام المزارع بتسليم كمية من الأقماح المحلية تزيد عن 12 أردب من الأقماح المحلية عن كل فدان يصرف له 20 كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب من الكمية المسلمة حيث تم تحديد سعر النخالة الخشنة (تسليم مطاحن) بمبلغ 3800 جنيه للطن ليكون سعر الكيلو جرام الواحد بمبلغ 3.8 جنيه مصري ويحظر بيع النخالة الخشنة للتجار اعتبارًا من تاريخ صدور القرار وحتى 31 / 12 / 2022 أو لحين صدور قرار آخر في هذا الشأن كما تضمن القرار أن يقوم المزارع بتقديم علم الوزن الذي تم توريد محصول القمح بناءًا عليه إلى الإدارة التموينية التابع لدائرتها الحيازة الزراعية وتقوم الإدارة التموينية بمراجعة علم الوزن وحساب كمية النخالة الخشنة الموردة وفقًا لحكم المادة الأولى من هذا القرار وتسليم المزارع إذن صرف النخالة معتمد من الإدارة التموينية للصرف من أقرب مطحن للمزارع.

يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.