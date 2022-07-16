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"متتعبش نفسك".. خطوات حجز تذكرة القطار إلكترونياً

السبت، 16 يوليه 2022 04:00 ص
"متتعبش نفسك".. خطوات حجز تذكرة القطار إلكترونياً قطارات السكك الحديدية - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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يكلفك حجز تذكرة قطار وقت وجهد أكبر وهو ما جعل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى إتاحة تطبيق إلكترونى، يتيح إمكانية حجز التذاكر، وهو التطبيق الوحيد الرسمي لذلك.. وفى النقاط التالية نعرض خطوات الحجز عن طريق المحمول.
 
1.    يتم تنزيل التطبيق من المنصات الإلكترونية باسم "سكك حديد مصر"
 
2.    التطبيق بعدة خدمات منها الاستعلام عن مواعيد القطارات وأسعار التذاكر.
 
3.    تأكد من صحة التطبيق قبل استخدام بيانات بطاقة الائتمان او الدفع الالكترونى.
 
4.    يتم الاستعلام عن المقاعد المتاحة والاسعار من قائمة الاستعلام.
 
5.    يمكن الضغط على درجة السفر للانتقال إلى صفحة الحجز.
 
6.    يقوم الراكب بقراءة الشروط والموافقة وبدء الحجز
 
7.    يتم تحديد يوم السفر وحجز الرحلة في الموعد المناسب له.
 
8.    اتمام الحجز بالدفع الإلكترونى من خلال الكروت البنكية.
 
9.    يتم إصدار التذكرة الخاصة بك بعد الدفع الإلكترونى وبها كافة بيانات الرحلة.
 
10.  التطبيق به بيانات محدثة بشكل لحظى من خلال النظام المركزى لهيئة السكة الحديد.
 
11. التطبيق موجود باسم ENR على أجهزة أيفون وباسم قطارات مصر حجز واستعلام على أجهزة Android 

حجز تذاكر السفر بالقطارات

حجز تذاكر القطارات

تطبيق السكة الحديد

تذاكر قطارات السكة الحديد

تذاكر القطارات

التطبيق الرسمي للسكة الحديد



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