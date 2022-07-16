اليوم السابع
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السبت، 16 يوليه 2022 03:41 ص
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ماذا تعرف عن رهاب الخوف من المهرجين "الكولروفوبيا"؟

السبت، 16 يوليه 2022 03:00 ص
ماذا تعرف عن رهاب الخوف من المهرجين "الكولروفوبيا"؟ المهرج
كتب - حسام الشقويرى

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رهاب الكولروفوبيا هو رهاب نادر يجعل الشخص يخاف من المهرجين ، مما يجعل رؤيتهم أو تخيلهم أو التفاعل معهم مرهقة، بينما يعرف الكثير من الناس أنه موجود ، فإن معظمهم يربطونه بالأطفال الصغار - ومع ذلك ، فهو شائع أيضًا عند البالغين، حسبما نشر موقع webmd

ما هو كولروفوبيا؟

رهاب الكولوفوبيا ، المعروف ببساطة باسم الخوف من المهرجين ، هو اضطراب رهابي محدد يسبب الضيق المحيط بوجود المهرجين،  في حين أن العديد من الأشخاص يربطون هذا الرهاب بالأطفال ، إلا أن البالغين يمكن أن يصابوا به أيضًا ، لأنه غالبًا ما يستمر دون علاج لسنوات عديدة، وعادة ما يشتعل رهاب الخوف في الحفلات والمهرجانات وتجمعات الهالوين ، حيث غالبًا ما يتم العثور على المهرجين في هذه الأماكن،  ومع ذلك ، قد يتفاعل الشخص أيضًا بشكل سلبي مع مجرد التفكير في مواجهة مهرج.

ما مدى شيوع الخوف من المهرجين؟

بسبب نقص البحث ، من الصعب تحديد رقم دقيق فيما يتعلق بمدى انتشار رهاب الكولروفوبيا،  ومع ذلك ، يشير بعض الخبراء إلى أن حوالي 1 من كل 100 طفل يخافون من المهرجين، و يقدر البعض الآخر أن الرقم أقرب إلى 1 من كل 10 عندما يتعلق الأمر بالبالغين.

أسباب رهاب الكولوفوبيا بسبب الطبيعة غير المنطقية للرهاب ، من الصعب تحديد أسباب رهاب الكولروفوبيا. ولكن هناك بعض النظريات المتعلقة بالأسباب المحتملة لهذه الحالة، وغالبًا ما ينتج الرهاب بشكل عام عن تجارب سلبية تتعلق بتجربة معينة - خاصة في سن مبكرة، إذا كانت لديك تجربة مؤلمة تنطوي على مهرج في طفولتك ، فقد تتطور لاحقًا إلى رهاب الخوف.

 

 

 


الرهاب

الكولوفوبيا

المهرجين

الأطفال



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