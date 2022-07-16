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لأولياء الأمور.. خطوات سداد مصروفات العام الدراسى الجديد 2022 ـ 2023

السبت، 16 يوليه 2022 09:00 ص
لأولياء الأمور.. خطوات سداد مصروفات العام الدراسى الجديد 2022 ـ 2023 وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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يقدم "اليوم السابع" لأولياء الأمور خطوات سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد 2022/2023.
 
ـ إتاحة سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد 2022 /2023  لطلاب الصفوف الأولى بكافة المراحل الدراسية بداية من يوم الأحد 3 يوليو 2022.
 
ـ تسدد المصروفات ببطاقة الرقم القومى لولى الأمر.
ـ يمكن لولى الأمر سداد الرسوم الدراسية من خلال الرابط التالى من المنزل
https://eps.emis.gov.eg/
 
ـ مصروفات رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي 305 جنيهات.
 
- من الصف الخامس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي 205 جنيهات.
 
- الصف الأول الثانوي العام  520 جنيها.
 
- الصفين الثاني والثالث الثانوي العام 505 جنيهات.
 
- الصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه 220 جنيها.
 
- باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه 205 جنيهات.
 
ـ تحصيل المصروفات للطلاب المتقدمين للعام الدراسي الجديد بالصف الأول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وقبول ملفات الطلاب بسداد المصروفات .
 
ـ ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب.
 
ـ طلاب المستوى الثانى برياض الأطفال تحدث بيانات ملفاتهم عند النقل للمرحلة الابتدائية ويرفق بالملف إيصال سداد المصروفات.
 
ـ  طلاب الصف الأول الاعدادى يطلب من ولى الأمر طلب تحديث بيانات الطالب مرفق به إيصال سداد المصروفات.
 

التربية والتعليم

خطوات سداد المصروفات

قيمة المصروفات الدراسية

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اخبار التعليم



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