لأولياء الأمور.. خطوات سداد مصروفات العام الدراسى الجديد 2022 ـ 2023

كتب ـ محمود طه حسين

يقدم "اليوم السابع" لأولياء الأمور خطوات سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد 2022/2023.

ـ إتاحة سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد 2022 /2023 لطلاب الصفوف الأولى بكافة المراحل الدراسية بداية من يوم الأحد 3 يوليو 2022.

ـ تسدد المصروفات ببطاقة الرقم القومى لولى الأمر.

ـ يمكن لولى الأمر سداد الرسوم الدراسية من خلال الرابط التالى من المنزل

https://eps.emis.gov.eg/

ـ مصروفات رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي 305 جنيهات.

- من الصف الخامس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي 205 جنيهات.

- الصف الأول الثانوي العام 520 جنيها.

- الصفين الثاني والثالث الثانوي العام 505 جنيهات.

- الصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه 220 جنيها.

- باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه 205 جنيهات.

ـ تحصيل المصروفات للطلاب المتقدمين للعام الدراسي الجديد بالصف الأول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وقبول ملفات الطلاب بسداد المصروفات .

ـ ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب.

ـ طلاب المستوى الثانى برياض الأطفال تحدث بيانات ملفاتهم عند النقل للمرحلة الابتدائية ويرفق بالملف إيصال سداد المصروفات.

ـ طلاب الصف الأول الاعدادى يطلب من ولى الأمر طلب تحديث بيانات الطالب مرفق به إيصال سداد المصروفات.