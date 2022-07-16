اليوم السابع
Ads
السبت، 16 يوليه 2022 02:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

كوكب عطارد فى الاقتران الشمسى العلوى اليوم.. اعرف التفاصيل

السبت، 16 يوليه 2022 01:52 م
كوكب عطارد فى الاقتران الشمسى العلوى اليوم.. اعرف التفاصيل كوكب عطارد
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سيمر كوكب عطارد بالقرب من الشمس في السماء بالجانب البعيد من نظامنا  الشمسي بالنسبة للأرض في ظاهرة تسمى الاقتران العلوى، مساء اليوم السبت، وتحديدًا الساعة  (07:44 مساء بتوقيت جرينتش). 
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن ذلك يحدث هذا مرة واحدة في كل دورة اقترانية  للكوكب (116 يومًا) ، ويمثل نهاية ظهور عطارد في سماء الصباح وانتقاله إلى سماء المساء خلال الأسابيع القليلة القادمة.
 
عند اقرب مسافة ظاهرية ، سيبعد عطارد حوالي درجة فقط من الشمس ، مما يجعله غير قابل للرصد تمامًا لعدة أسابيع أثناء طمسه في وهج الشمس.
 
 كوكب عطارد سيكون بعيدًا عن الأرض في نفس الوقت تقريبًا ، حيث سيكون في الاتجاه المعاكس تمامًا بالنسبة للأرض في النظام الشمسي. وسيكون على مسافة  1.33 وحدة فلكية (198,965,168 كيلومتر) من كوكبنا ، مما يجعله يبدو صغيرًا وبعيدًا جدًا ولو أمكن رصده ، فسيبلغ قطره 5.0 ثانية قوسية ، بينما يظهر قرصه مضاء تمامًا.
 
حدث الاقتران الشمسي لا يمكن رصده بالعين المجردة أو التلسكوبات الأرضية، الا أنه بفضل التقنيات الحديثة في مرصد سوهو الفضائي يمكن مشاهدة ومتابعة ذلك كما يظهر في الصورة. 
 
بالنسبة للخطوط الأفقية على جانبي كوكب عطارد هي تشوه ناتج عن سطوع الكوكب الذي يؤثر على حساسات CCD  المخصصة للتصوير على متن مرصد سوهو ويمكن ملاحظة ذلك بشكل أكبر مع كوكب الزهرة.

عطارد

كوكب عطارد

الفلك

البحوث الفلكيه

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

البحوث الفلكية: غدا فرصة مثالية لرصد وتصوير كوكب عطارد

الأربعاء، 15 يونيو 2022 06:30 ص

كوكب عطارد يقترن بالشمس اليوم ويصل لأقرب نقطة من الأرض.. اعرف التفاصيل

السبت، 21 مايو 2022 03:18 م

لا يفوتكم.. القمر يصل مرحلة البدر المكتمل اليوم وكوكب عطارد باستطالته العظمى

الأربعاء، 16 فبراير 2022 05:30 ص

ظواهر فلكية في ليالى فبراير المتبقية.. اقتران القمر مع "بولوكس" في مشهد بديع يوم 13.. والبدر يسطع بالسماء يوم 16.. وكوكب عطارد يصل استطالته العظمى في نفس اليوم ويمكن تصويره.. والقمر يعانق المريخ قبل نهاية الشهر

السبت، 12 فبراير 2022 03:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة