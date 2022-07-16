اليوم السابع
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السبت، 16 يوليه 2022 02:27 م
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قيادات التعليم الأزهرى يتفقدون مراكز تصحيح الثانوية.. صور

السبت، 16 يوليه 2022 02:21 م
قيادات التعليم الأزهرى يتفقدون مراكز تصحيح الثانوية.. صور مراكز تصحيح الثانوية الأزهرية
كتب ـ لؤى على

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تفقد الدكتورِ سلامة داود ،رئيس قطاع المعاهد الأزهرية- اليوم السبت مركزَ تصحيحِ الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة البحيرة، وكان فى استقباله فاطمة الأحمر، مدير عام رياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية والدكتور منصور أبو العدب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، ووجه بالالتزام التامِ بالتعليمات الخاصة بمراكز التصحيح.
 
وتوجه فضيلتُه بالشكرِ لكافة المشاركين فى أعمال التصحيح على الجهد المبذول؛ للانتهاء من التصحيح فى أسرع وقت، كما تفقد الشيخ عوض الله عبدالعال، رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق والخدمات اليوم السبت مركز تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة القاهرة الأزهرية.
 
وفى ذات السياق، تفقد الشيخ أيمن عبدالغنى رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم اليوم السبت الموافق مركز تصحيحِ الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الدقهلية الأزهرية.
 
وانطلقت اليوم السبت 16 يوليو، أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية لأزهرية، فى 16 مركزا للتصحيح، وتستمر نحو 10 أيام، حيث من المتوقع أن تعلن نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية فى الأسبوع الأخير من الشهر الجارى أو الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم.
 
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الثانوية الازهرية

تصحيح الثانوية الازهرية

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف



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