ضبط لصوص سرقوا دراجة نارية خاصة بالحي في 15 مايو

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجح رجال الشرطة بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط عاطلين لسرقتهما دراجة نارية بالقاهرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من (مسئول بأحد الأحياء بمحافظة القاهرة) بإكتشافه سرقة الدراجة النارية عهدته حال توقفها أمام العقار سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصان ، مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان) .

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهما أمكن ضبطهما حال إستقلالهما إحدى السيارات قيادة أحدهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين– 2 هاتف محمول – مبلغ مالى) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، وحيازتهما للمادة المخدرة بقصد التعاطى ، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة المستولى عليها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحبس المتهمين.