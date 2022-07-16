اليوم السابع
Ads
السبت، 16 يوليه 2022 12:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط لصوص سرقوا أموال من مكتب بيع مستلزمات بناء بالقاهرة

السبت، 16 يوليه 2022 11:15 ص
ضبط لصوص سرقوا أموال من مكتب بيع مستلزمات بناء بالقاهرة حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة في ضبط شخصين لسرقتهما مبلغ مالى من داخل مكتب لبيع مستلزمات بناء بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (صاحب مكتب بيع مستلزمات بناء "كائن بدائرة القسم") باكتشافه كسر بإحدى النوافذ ، وسرقة مبلغ مالى .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية") .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (سلاح أبيض "كتر" – 3 أكياس تحوى بداخلها كمية من العجينة التى تستخدم فى تصنيع مادة الأستروكس المخدرة - كمية من مخدر الهيروين - الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة  - مبلغ مالى ) .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقيام أحدهما بالدخول للمكتب من إحدى النوافذ عن طريق إستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وقيام الآخر بمراقبة الطريق بالخارج، والمبلغ المالى من متحصلات واقعة السرقة وقيامهما بإنفاق باقى المبلغ المستولى عليه على شراء المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهما بقصد التعاطى  فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحبس المتهمين.

 

 


سرقة

جرائم السرقة

حوادث

حوادث اليوم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة