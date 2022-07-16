ضبط لصوص سرقوا أموال من مكتب بيع مستلزمات بناء بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت أجهزة الأمن بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة في ضبط شخصين لسرقتهما مبلغ مالى من داخل مكتب لبيع مستلزمات بناء بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (صاحب مكتب بيع مستلزمات بناء "كائن بدائرة القسم") باكتشافه كسر بإحدى النوافذ ، وسرقة مبلغ مالى .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية") .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (سلاح أبيض "كتر" – 3 أكياس تحوى بداخلها كمية من العجينة التى تستخدم فى تصنيع مادة الأستروكس المخدرة - كمية من مخدر الهيروين - الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - مبلغ مالى ) .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقيام أحدهما بالدخول للمكتب من إحدى النوافذ عن طريق إستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وقيام الآخر بمراقبة الطريق بالخارج، والمبلغ المالى من متحصلات واقعة السرقة وقيامهما بإنفاق باقى المبلغ المستولى عليه على شراء المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهما بقصد التعاطى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحبس المتهمين.