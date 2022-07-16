ضبط جرائم أموال بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضي ـ كريم صبحي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى .. حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (52) متهم ، وبحوزتهم (28 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 57 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (30) قضية إتجار بالمواد المخدرة ،وتنفيذ (9475) حكم قضائى متنوع، وضبط (543) قضية متنوعة.

وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط (387) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة - الدقهلية- الغربية – الإسكندرية- السويس – المنيا – كفر الشيخ – الشرقية– المنوفية – القليوبية – قنا – سوهاج – دمياط – بورسعيد – الأقصر – أسوان – الإسماعيلية – جنوب سيناء – البحيرة – مطروح – الوادى الجديد – الفيوم – البحر الأحمر) وبحوزتهم (205 قطعة سلاح نارى – عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة– سلاح – مخدرات – قتل) وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (883) قطعة سلاح نارى أبرزها (89 بندقية آلية – جرينوف – 47 مسدس – 16بندقية مششخنة وغير مششخنة – 630 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 100 خزينة) وضبط (1302) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط تشكيل عصابى ضم (4) متهمين إعترفوا بإرتكاب (2) حادث سرقة متنوع وضبط (99) قضية أحداث وكشف غموض (44) حادث متنوع ، أبرزهم (حريق عمد - إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (51) متهماً.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (459925) حكم قضائى ، بينها (1609) حكم جناية ، و(165302) حكم حبس، و(226620) حكم غرامة، و(66394) مخالفة.

وشنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (32) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (254 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 34290جنيه) وضبط (12) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (73013 لتر) لبيعها فى السوق السوداء وضبط (10638) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1304,6) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (236) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات بلغت (249,688 طن- 43327 عبوة غذائية) ، وكذا ضبط (44) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء ، بمضبوطات وزنت (52,313 طن "أرز – سكر" – 81 عبوة زيت تموينى) وضبط (4213) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (18٫46 طن – 220 قطعة) وضبط (12) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (53٫65 طن- 151000 عبوة) وضبط (2727) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية والغير غذائية.. بمضبوطات بلغت (180٫295 طن – 1400 عبوة – 151247 قطعة) وضبط (358) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر .. بمضبوطات بلغت (6797 عبوة) وضبط (4) قضايا فى مجال البيع بأزيد مواد بناء .. بمضبوطات بلغت (20 طن) وضبط (88) قضية إستيلاء على الدعم ، بمضبوطات أبرزها (294٫773طن – 72713 لتر– 51 عبوة - 10150 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة وضبط (19) قضية فى مجالات "التهريب خارج منظومة القمح – خلط القمح المحلى بالمستورد – التخزين الخارجى للأقماح المحلية" ضُبط خلالها (11متهم) ، (2 مركبة).. بمضبوطات بلغت (59 طن ، 679 كيلو جرام أقماح).

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (74786) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (63,320,059) مليون جنيه.

وفي مجال قضايا التهرب الضريبى تم ضبط (1342) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (1,549,535,228) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (6,138,501) مليون جنيه.

وفي مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (32) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة .. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (144,771,541 مليون جنيه) .. أبرزها ضبط عدد (28) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة(عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (130,471,541مليون جنيه).

وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط تشكيل عصابى ، ضم (3) متهمين ، إرتكبوا واقعة نشل وضبط (1400) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

وفي مجال قضايا المصنفات تم ضبط (278) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى : (159) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات تجاه (عددٍ من المقاهى والكافتيريات لقيامهم بعرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق الشاشات وعرض قنوات فضائية مشفرة بدون تعاقد ، وكذا محال ألعاب إلكترونية لإستخدامها إسطوانات الليزر المقلدة والمنسوخة بدون ترخيص) ، وكذا ضبط (119) قضية فى مجال جرائم المطبوعات تجاه (عددٍ من المطابع والمكتبات تعمل بدون ترخيص).

وفي مجال قضايا البيئة والمسطحات المائية تم ضبط (361) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1053) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، و (166) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، و (96) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و (47) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وكذا تأمين (693) لنش سياحى.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (1125) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالهم كمية من مخدر البانجو ، وزنت (373,848 كيلو جرام) وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (109,759 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (86,942كيلو جرام) وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (7,318 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (6,751 كيلو جرام) وكمية من مخدر الفودو ، وزنت (3,950 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (36 جرام وكمية من مخدر كوكايين ، وزنت (4 جرام) و ( 16,677 ألف قرص مؤثر مخدر) و (13,762 ألف قرص ترامادول مخدر) و (273 قرص كبتاجون مخدر ، وكمية وزنت 7,410 كيلو جرام وضبط(2) قضية غسل أموال .. قدرت قيمة الممتلكات قرابة (18) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (5) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان و وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (24٫000٫000 مليون جنيه).

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (5) قضايا بإجمالى (5) متهمين.. بمضبوطات بلغت (185 كيلو جرام)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (306093) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (65154 مخالفة تجاوز السرعة المقررة – 1520 موقف عشوائى) وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية : تم رفع (381 سيارة - 50 دراجة نارية) ، وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية : تم ضبط (11793) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة"، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (94) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (281) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين سلبية جميع العينات، وفحص (284) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية ، وتبين مخالفة (19) منها، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3897) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (167) سائق منهم.

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية ، وفى مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة:- تم ضبط عدد (1529) مخالفة أجهزة صوتية ، ضبط عدد (1922) مخالفة الأجهزة الضوئية ، ضبط عدد (3546) مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص ، ضبط عدد (4392) مخالفة ملصقات وضبط عدد (66) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية" ، ضبط عدد (257) أجهزة صوتية ، ضبط عدد (654) أجهزة ضوئية ، ضبط عدد (1492) ملصقات مخالفة.

وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (25) قضية تهريب (بضائع - مستحضرات تجميل - مكملات غذائية) ، وكذا (54) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - جنحة مرورية).

وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (351) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.