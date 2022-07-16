شكرى يتناول فى اتصال مع الأمير تشارلز رؤية مصر وأهدافها لدورة مؤتمر الأطراف

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استعرض وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أمير ويلز، رؤية مصر وأهدافها للدورة القادمة لمؤتمر الأطراف.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال يأتي في إطار التشاور الجاري مع كافة الدول والأطراف بشأن تحضيرات الدورة 27 لمؤتمر الأطراف وقمة قادة العالم لتغير المناخ التي تستضيفها مصر في نوفمبر 2022.

وقال "إن وزير الخارجية تناول خلال الاتصال كذلك الجهود التي تقوم بها مصر في الوقت الراهن في إطار استعداداتها لرئاسة المؤتمر، بما في ذلك حث كافة الدول الأطراف على تحديث مساهماتها المحددة وطنيا وفقا لاتفاق باريس ورفع طموح عملها المناخي بكافة مكوناته بما في ذلك الدعم والتمويل الموجه للدول النامية في مجالات خفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وبناء القدرة على تحملها".

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري أشاد كذلك في هذا الإطار بالدور الذي لعبته المملكة المتحدة في إطار رئاستها للدورة 26 لمؤتمر الأطراف، خاصة الجهد الذي يقوم به الأمير تشارلز في دعم وتعزيز عمل المناخ العالمي وخاصة من القطاع الخاص والجهات غير الحكومية.. وأشار وزير الخارجية خاصةً إلى مبادرة الأسواق المستدامة التي أطلقها الأمير تشارلز والتي تضم عددا من كبرى الشركات العالمية.

كما أكد وزير الخارجية كذلك - خلال الاتصال - على تطلع مصر للعمل مع الأمير تشارلز خلال الفترة القادمة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهد العالمي لمواجهة تغير المناخ، بما في ذلك خلال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في مصر عبر حشد الدعم للمبادرات القطاعية المختلفة التي ستطلقها مصر خلال المؤتمر وحشد مشاركة واسعة من كافة الأطراف الحكومية وغير الحكومية للمشاركة في أنشطتها، وكذلك المشاركة بشكل فعال في الأيام الموضوعية المختلفة التي سيتضمنها المؤتمر.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير الخارجية أعرب عن تطلع مصر إلى مشاركة الأمير تشارلز في أعمال قمة قادة العالم خلال المؤتمر للتأكيد على التزام بلاده بمواصلة الجهود الرامية لدعم عمل المناخ العالمي على كافة المستويات.