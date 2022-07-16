اليوم السابع
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السبت، 16 يوليه 2022 09:25 ص
أكرم القصاص
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دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينتي جولموفسكي وجورلوفكا

السبت، 16 يوليه 2022 09:00 ص
دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينتي جولموفسكي وجورلوفكا قوات دونيتسك
أ ش أ

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أكدت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية قصفت صباح اليوم السبت، دونيتسك وجولموفسكي وجورلوفكا.

وذكرت القيادة - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن القوات الأوكرانية، استهدفت حي بتروفسكي بمدينة دونيتسك والمركز السكني جولموفسكي بست قذائف مدفعية من عيار 155 مم وذلك في الساعة السادسة إلا الربع، وفي السادسة و3 دقائق، أطلقت القوات الأوكرانية 15 قذيفة من عيار 152 مم تجاه جورلوفكا".

وكان الجيش الأوكراني قد حصل على مدافع عيار 155 مم من بعض دول الناتو.

وقامت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا بتسليم عشرات مدافع الهاوتزر بعيدة المدى من طراز M777 إلى أوكرانيا، والتي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية لقصف المدن والبلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وعلى صعيد متصل، أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية المحاذية لحدود أوكرانيا رومان ستاروفويت اليوم أن قوات كييف فتحت النار على قرية تيتكينو الروسية.

وكتب ستاروفويت - على قناته في تيليجرام حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) - "بدأ يوم السبت بهجوم آخر على قرية تيتكينو، تم تسجيل نشوب حرائق نتيجة القصف، الذي ما زال مستمرا".

وكان ستاروفويت قد أعلن أمس الجمعة أن القوات الأوكرانية قصفت قرية درونوفكا، ولم تقع أية إصابات.

 


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