حي ثان طنطا بالغربية يشن حملة نظافة مكبرة بالشوارع الرئيسية والفرعية.. صور

كما قام رئيس الحي بشن حملة لرفع اشغالات منطقة سوق قحافة من أجل اعادة النظام والمظهر الجمالي وتيسير حركة المواطنين بالأماكن التي تم تطويرها حديثا، وذلك بالتنسيق بين قوات الشرطة المشاركة في الحملة ، ووجه رئيس الحي المواطنين بضرورة إلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها بنقاط التجميع حفاظا علي المظهر الجمالي .