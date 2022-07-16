حي ثان طنطا بالغربية يشن حملة نظافة مكبرة بالشوارع الرئيسية والفرعية.. صور

شن حي ثان طنطا برئاسة الدكتور محمود عيسي رئيس الحي في محافظة الغربية، حملة مكبرة منذ الساعات الأولي من صباح اليوم السبت، شملت نظافة ورفع كافة المخلفات من نقاط التجميع والمناطق العشوائية لإلقاء القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحي ، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.
كما قام رئيس الحي بشن حملة لرفع اشغالات منطقة سوق قحافة من أجل اعادة النظام والمظهر الجمالي وتيسير حركة المواطنين بالأماكن التي تم تطويرها حديثا، وذلك بالتنسيق بين قوات الشرطة المشاركة في الحملة ، ووجه رئيس الحي المواطنين بضرورة إلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها بنقاط التجميع حفاظا علي المظهر الجمالي .
حي ثان طنطا في الغربية يشن حملة نظافة مكبرة بالشوارع الرئيسية والفرعية (1)
حي ثان طنطا في الغربية يشن حملة نظافة مكبرة بالشوارع الرئيسية والفرعية (2)
حي ثان طنطا في الغربية يشن حملة نظافة مكبرة بالشوارع الرئيسية والفرعية (3)
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